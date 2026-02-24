На Ямале будут судить челябинца, похитившего деньги у участника СВО

Заместителем прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в хищении денег у участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Установлено, что ранее судимый за преступления против собственности гражданин, находясь по месту своего проживания, действуя умышленно, совершил хищение более 67 тысяч рублей с банковского счета жителя Лабытнанги, являющегося участником СВО.

В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб, являющийся для него значительным.