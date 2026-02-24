Песков: Telegram не сотрудничает с властями России, вот они и отвечают на это

В Кремле высказались об уголовном преследовании в России основателя Telegram Павла Дурова.

Москва фиксирует нежелание администрации Telegram сотрудничать с российскими властями. На основе этого принимают "целесообразные меры". Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уголовном преследовании Павла Дурова.

При этом Кремль не уполномочен принимать решение о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это функция "соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять", пишет РБК.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о том, что действия руководителя Telegram Павла Дурова "расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Содействие террористической деятельности" УК России". По данным силовиков, речь идёт и о передаче данных пользователей по различным запросам иностранных государств, и об использовании Telegram для давления на участников специальной военной операции и их семьи, и о перехвате координат.

Информация об этом появаилась на фоне начала ограничений работы Telegram в России. Основаниями для замедления было названо то, что в Telegram не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях. А издание Baza сообщало, что Telegram и вовсе могут полностью заблокировать к 1 апреля.