В Абхазии над приграничным поселком сбили беспилотник

БПЛА сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии.

Его обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет, сообщает Sputnik Абхазия.

Ранее во вторник в Сочи и Сириусе объявили воздушную тревогу из-за атаки БПЛА. Сочинский аэропорт вновь не принимал рейсы. КПП "Псоу" также был временно закрыт из-за дронов.

23 февраля также сообщалось, что в Гагрском районе упал беспилотник. Взрыв произошел у первой смотровой площадки на горе Мамзышха, писало издание "Апсныпресс" со ссылкой на очевидцев.

23 февраля на Сочи была совершена массированная атака БПЛА. В связи с этим был остановлен матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Сочи" и ЦСКА.