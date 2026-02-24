В Югре по подозрению в получении крупной взятки задержан директор энергетической компании

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО – Югре при силовой поддержке Росгвардии в Нижневартовске задержан директор энергетической компании по подозрению в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.



По предварительным данным, с марта 2024 года по февраль 2025 года, подозреваемый потребовал от местного предпринимателя 200 тысяч рублей, пообещав покровительство при заключении договоров между учреждением и коммерсантом за выполнение работ.

Передача 110 тысяч рублей была зафиксирована правоохранителями.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение с вымогательством взятки в крупном размере". В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.



Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.