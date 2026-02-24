В Екатеринбурге снова облили краской памятник братьям Люмьер

Неизвестные снова облили краской памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной горадминистрацией.

По данным канала, на этот раз это сделали две женщины. Они подъехали на автомобиле, облили памятник уже коричневой краской и уехали.

"И ничего, что предыдущую вандалку-пешеходицу поймали, хоть это и сложнее было. А эти на что рассчитывают?" - пишет канал.

Напомним, что в прошлый раз монумент возле ККТ "Космос" испортили ночью, пока в сквере никого не было. Вскоре после этого была задержана 54-летняя местная жительница. Свой поступок она объяснила тем, что знаменитые кинематографисты якобы поддерживали фашизм, после чего хулиганку отпустили под обязательство о явке.