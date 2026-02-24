СВР: Англия и Франция хотят вооружить Украину атомной бомбой

В Службе внешней разведки (СВР) России полагают, что Англия и Франция могут передать Украине атомную или "грязную" бомбу.

Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Одним из вариантов считается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Обставить передачу хотят так, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщает пресс-бюро СВР.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ. При этом президент РФ отметил, что "у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться". Глава государства подчеркнул, что применение грязной бомбы против России станет последней ошибкой Украины.