24 Февраля 2026
Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

СВР: Англия и Франция хотят вооружить Украину атомной бомбой

В Службе внешней разведки (СВР) России полагают, что Англия и Франция могут передать Украине атомную или "грязную" бомбу.

Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Одним из вариантов считается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Обставить передачу хотят так, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщает пресс-бюро СВР.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ. При этом президент РФ отметил, что "у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться". Глава государства подчеркнул, что применение грязной бомбы против России станет последней ошибкой Украины.

Теги: Англия, Великобритания, Франция, Украина, атомное оружие


Ранее 24.02.2026 14:56 Мск Медведев: Планы передать Киеву ядерное оружие радикально меняют ситуацию
Ранее 24.02.2026 13:05 Мск Песков: Россия учтет на переговорах информацию о планах передать Киеву ЯО

