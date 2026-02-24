24 Февраля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Почетного гражданина города поздравил с юбилеем мэр Хабаровска

Почетного гражданина Хабаровска Бейк Ку Сена поздравил в 75-летием мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Председатель Регионального отделения Ассамблеи народов России Бейк Ку Сен звания «Почетный гражданин города Хабаровска» был удостоен в 2024 году за личный вклад в гармонизацию межэтнических отношений, организацию международных фестивалей корейской культуры и патриотическое воспитание молодежи.

(2026)|Фото: khv27.ru

Бейк Ку Сен – офицер запаса, участник боевых действий в Афганистане, имеет боевые награды. В Хабаровске его хорошо знают, как вдохновителя и организатора ежегодного Международного фестиваля корейской культуры, члена Общественной палаты региона. В Хабаровске за счет собственных средств Бейк Ку Сен в августе 2018 года построил межнациональный культурный центр «Ариран», в котором часто проходят межнациональные мероприятия. Начиная с 2022 года активно участвует в благотворительных акциях в помощь участникам СВО и членам их семей.

«Ваш жизненный путь является примером беззаветного служения Отечеству. Проявив мужество и доблесть при исполнении интернационального долга в Афганистане, отмеченные боевыми наградами, вы и в мирной жизни остались на передовой – теперь уже в деле укрепления дружбы между народами. Для Хабаровска вы стали человеком-легендой, посвятившим себя гармонизации межэтнических отношений. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и долгих лет жизни», - обратился к юбиляру мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теги: сергей кравчук, почетный гражданин, мэр хабаровска


