СК: Причиной взрыва у Савеловского вокзала Москвы стал самоподрыв преступника

Причиной взрыва рядом с машиной ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи устанавливают личность человека, устроившего взрыв, и его возможных пособников, добавила она.

К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

Напомним, в ночь на вторник к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в служебном автомобиле и патрулировавшим площадь Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего "произошла детонация неизвестного устройства". В результате взрыва один сотрудник ДПС и сам преступник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских госпитализированы.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".