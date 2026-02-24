24 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Академический район Екатеринбурга с размахом отпраздновал Масленицу

В Академическом районе Екатеринбурга в длинные выходные прошло масштабное празднование Масленицы Тысячи людей собрались на площадке в Преображенском парке, чтобы проводить зиму. Большинство пришли семьями или в компании друзей.

"Каждый год в Академическом появляется от 10 тыс. до 15 тыс. новых жителей. Такая динамика показывает, что люди хотят жить в этом молодом, но уже успешном районе. И сегодня, несмотря на мороз, мы видим, как быстро наполняется праздничная площадка", — сказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Для гостей подготовили множество развлечений на любой вкус. Было много народных игр: хороводы, метание валенок, перетягивание каната, бег в мешке. Для любителей спорта работали площадки с футбольными мини-играми, эстафетами и другими активностями. Также для участников праздника проводили различные мастер-классы. Например, можно было своими руками смастерить куклу-Масленицу, а самых маленьких гостей учили раскрашивать деревянные игрушки и плести бусы из баранок.

Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

На большой сцене весь праздник выступали творческие коллективы детских садов, школ и кружков Академического. Они подготовили песни, танцы, частушки и другие номера. Для всех желающих работали фотозоны в народном стиле, где можно было сделать атмосферные снимки с семьей и друзьями, и, конечно, с уже полюбившимся жителям Академического Доброкотом.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела. Для зрителей устроили настоящее фаер-шоу с впечатляющими трюками, после чего подожгли гигантскую надпись "Масленица" и соломенную куклу, ознаменовав наступающую весну.

Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Сожжение чучела на Масленицу
Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Организаторами Масленицы выступили: администрация Академического района, девелопер АО СЗ "РСГ-Академическое", управляющая компания "Академический", школы, детские сады и предприятия района.

Теги: Масленица, Академический


