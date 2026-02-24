Аэропорты Нижнекамска и Казани закрылись после предупреждения о дронах

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно приостановил все рейсы - ни прилеты, ни вылеты пока не осуществляются. По словам представителей Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и самолетов.

Причиной ограничений стал введенный в Татарстане режим повышенной готовности из-за беспилотной угрозы: МЧС России около пяти часов утра распространило экстренное предупреждение. Подобная обстановка требует оперативных мер и дополнительной предосторожности на территории региона.

Ограничения коснулись не только Бегишево - международный аэропорт Казани также временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Специалисты постоянно следят за ситуацией и обещают возобновить работу аэропортов, как только уровень угрозы снизится и полеты снова будут безопасны для пассажиров и экипажей.

Пассажиров просят заранее узнавать о статусе рейсов. О любых изменениях власти и представители авиации обещают информировать оперативно.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали четыре рейса, из них два - в Сочи.