24 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В деле вооруженной банды подростков из Екатеринбурга появился второй пострадавший

Силовики впервые прокомментировали уголовное дело вооруженной банды подростков, напавших на жителя Екатеринбурга. Выяснилось, что пострадавших было двое.
Читайте также:

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на днях на улице Шаумяна: подростки толпой напали на мужчину и выстрелили ему в голову из ракетницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которым заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. А сам пострадавший рассказал подробности случившегося.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, всего обвинение в хулиганстве предъявлено шестерым жителям уральской столицы в возрасте от 14 до 18 лет. Как было установлено, вечером 16 февраля у торгового центра по улице Шаумяна в Екатеринбурге подростки напали на двух ранее незнакомых им мужчин.

Нападавшие распылили газовый баллончик и сделали выстрелы из двух пусковых сигнальных устройств, после чего скрылись. В результате пострадавшим были причинены травмы. В дальнейшем все подростки были установлены и задержаны.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, все участники данного дерзкого нападения ранее к уголовной ответственности не привлекались. Четверо из них учатся в школе, еще двое – в колледже.

"Стреляющие устройства, по их словам, они носили для самообороны. Теперь эти предметы, которыми с близкого расстояния можно, как минимум, серьезно покалечить человека, изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещдоков. Юноши проверяются на причастность к иным противоправным фактам", - отметил полковник Горелых.

Степень тяжести вреда здоровью мужчин установят судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уже избрал меру пресечения подросткам, обвиняемым в нападении.

