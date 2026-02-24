В деле вооруженной банды подростков из Екатеринбурга появился второй пострадавший

Силовики впервые прокомментировали уголовное дело вооруженной банды подростков, напавших на жителя Екатеринбурга. Выяснилось, что пострадавших было двое.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на днях на улице Шаумяна: подростки толпой напали на мужчину и выстрелили ему в голову из ракетницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которым заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. А сам пострадавший рассказал подробности случившегося.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, всего обвинение в хулиганстве предъявлено шестерым жителям уральской столицы в возрасте от 14 до 18 лет. Как было установлено, вечером 16 февраля у торгового центра по улице Шаумяна в Екатеринбурге подростки напали на двух ранее незнакомых им мужчин.

Нападавшие распылили газовый баллончик и сделали выстрелы из двух пусковых сигнальных устройств, после чего скрылись. В результате пострадавшим были причинены травмы. В дальнейшем все подростки были установлены и задержаны.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, все участники данного дерзкого нападения ранее к уголовной ответственности не привлекались. Четверо из них учатся в школе, еще двое – в колледже.

"Стреляющие устройства, по их словам, они носили для самообороны. Теперь эти предметы, которыми с близкого расстояния можно, как минимум, серьезно покалечить человека, изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещдоков. Юноши проверяются на причастность к иным противоправным фактам", - отметил полковник Горелых.

Степень тяжести вреда здоровью мужчин установят судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уже избрал меру пресечения подросткам, обвиняемым в нападении.