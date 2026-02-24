Труд учителя самый недооцененный, считают россияне

Больше всего недооценен труд работников в сферах образования и медицины, считают россияне. Данные опроса опубликовал сервис SuperJob.

Педагогов и воспитателей назвали 26% россиян, а врачей, фельдшеров и медсестер - 16%. Далее идут рабочие в строительстве и производстве (8%). "Лидерство" учителей бросается в глаза. В среднем они получают как работники самых низкоквалифицированных профессий - около 30 тыс. рублей на ставку на руки.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) говорит, что если людей спросить, хотят ли они, чтобы их дети стали учителями или врачами, то многие честно ответят, что нет. Потому что работать за такие деньги никто своим детям не пожелает. А власти ничего не предпринимают, чтобы сделать зарплату учителей достойной.

Профессор математики Александр Иванов заявляет, что учителю сегодня "платят тот минимум, который обеспечивает выполнение его "стратегической задачи" - дискредитации учительской профессии в глазах детей и родителей (ибо через эту дискредитацию лежит путь к дешевой и контролируемой цифровой массовой школе)".