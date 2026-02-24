Мошенники создали чат-бота для сбора данных под видом налоговой службы

МВД России предупредило о новом мошенническом чат-боте, который выдает себя за сервис Федеральной налоговой службы. Преступники дали ему название "Таксик" и с его помощью пытаются получить личные данные граждан. Сначала пользователям предлагают ввести свои ФИО и номер телефона, потом запрашивают код подтверждения, чтобы получить доступ к чужим аккаунтам или финансовым данным, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В полиции отметили, что подобные боты на самом деле не предоставляют никаких государственных услуг и не связаны с госреестрами - их задача только получить конфиденциальную информацию у доверчивых людей. В МВД особенно отмечают, что перед праздниками мошенники чаще активизируются, притворяются курьерами или сотрудниками интернет-магазинов и под разными предлогами стараются узнать личные сведения и данные банковских карт. В ведомстве советуют никому не передавать коды из смс и проявлять осторожность в общении с незнакомцами.

Отметим, в Тюменской области за последнюю неделю 50 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, которые обманом похитили у них в общей сложности более 39 млн рублей. В одном из случаев жителю города позвонили злоумышленники, представились полицейскими и убедили перевести восемь млн рублей якобы для защиты его денег от мошенников.