Зеленский хочет создать контрактную армию?

Зеленский хочет создать контрактную армию. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его мнению, это необходимо, но у Киева не хватает денег. Если Европе это надо, она должна помочь и вложиться в создание украинской контрактной армии против России. Он выразил Европе благодарность за военную помощь, но хотел бы большего.

Как пишет издание "Страна", Зеленский хочет изменить подход к мобилизации, видя резкое неприятие общества, которое не могут не учитывать даже в его офисе. В конце января он дал указание новому министру обороны Михаилу Федорову "решить вопрос" с "бусификацией", впервые употребив это слово, означающее, что мужчин просто хватают на улицах и заталкивают в машину, после чего отправляют на фронт.

Накануне Федоров заявил, что его ведомство приступило к разработке комплексной реформы мобилизации. Однако на это нужны большие деньги. Без помощи Запада это невозможно, что открыто признал и сам Зеленский. Другая проблема - как заставить служить по контракту бессрочно, потому что если прописать конкретные сроки контракта с правом увольнения, то скоро от украинской армии мало что останется, ведь все видят отношение киевского командования к личному составу ВСУ.

Ранее Зеленский уже призывал Запад содержать ВСУ, потому что Украины на это нет денег.

"Кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, давайте тогда все поддерживать эту армию", — сказал он в 2025 году.



На Украине всеобщая мобилизация идет с 25 февраля 2022 года, которая вместе с военным положением постоянно продлевается. Об отношении местных жителей говорит тот факт, что только по официальным данным за уклонение от нее находятся в розыске около 2 млн украинцев. Режим действует жесточайшими методами. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

Характерно, что на днях командир батальона ГУР "Братство"* Алексей Середюк** заявил, что все понимают, что "в критический момент (к сожалению, он наступит) мобилизация будет проводиться боевыми батальонами ВСУ". А те, кто борются против террора ТЦК и даже просто критикуют его являются "врагами Украины".

* Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в России

** Включен в перечень террористов и экстремистов в России