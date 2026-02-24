Зеленский: Россия и Украина - в начале конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу завершения конфликта с Россией.

Он полагает, что страны находятся в "начале конца" конфликта. Президент настаивает, что любое прекращение огня без твёрдых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски". Зеленский призывает ЕС перестать "увиливать" и определить дату вступления страны в блок. Это должно произойти уже в 2027 г., сообщил Зеленский в интервью Financial Times, выдержки приводит РБК.

Следующая встреча по урегулированию украинского конфликта вновь состоится в Швейцарии.