Мошенники украли почти 40 миллионов рублей у тюменцев

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 50 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 39 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 8 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон жителя областного центра, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств убедили перевести на предоставленные банковские счета 8 млн руб.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.