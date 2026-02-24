Сергей Кравчук сообщил, что все службы Хабаровска устраняют последствия циклона

24 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что все службы Хабаровска устраняют последствия циклона

Последствия обрушившегося на Хабаровск мощного снежного циклона ликвидируют все городские службы. В рамках работы созданного по поручению мэра города Сергея Кравчука оперштаба, в круглосуточном режиме координируется работа по ликвидации последствий стихии и обеспечению безопасности на дорогах.

На борьбу со снегопадом заранее на улицы города были направлены 57 единиц специализированной техники и 30 дорожных рабочих. На данный момент колонны спецтехники, в составе которых имеются грейдерыи и погрузчики, проводят очистку и сметание снега, формируют снежные валы. Продолжается работа по очистке остановочных площадок, наиболее опасные участки автодорог обрабатывают пескосоляной смесью.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы заранее подготовились к удару стихии: еще в четверг по моему поручению был создан оперативный штаб, а в пятницу проведено итоговое совещание с руководителями предприятий. Мы знали, что ожидается сложная погода с переходом от дождя к снегу и обледенением проезжей части. Сейчас техника работает во всех районах города. Я обращаюсь к автолюбителям: пожалуйста, по возможности воздержитесь сегодня от поездок на личном транспорте и не оставляйте машины вдоль дорог. Это крайне важно для беспрепятственной работы уборочных колонн, особенно в ночное время, когда начнется массовый вывоз снега», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

При этом общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров в штатном режиме. Проводится уборка снега на большинстве дорог города, в частности, улицы Волочаевскую, Дзержинского, Запарина, Павла Морозова, Автобусную, Брестскую, Серышева, Льва Толстого, Некрасова, Дикопольцева, Тихоокеанскую, Гагарина и Горького и других.

Специалисты мэрии Хабаровска обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим и не создавать помех для движения спецтехники.

Оперативный штаб продолжает координацию всех работ. Мэр Хабаровска держит на личном контроле ситуацию по очистке города.

Теги: сергей кравчук, циклон, мэрия хабаровска, очистка от снега


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети