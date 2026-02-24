Сергей Кравчук сообщил, что все службы Хабаровска устраняют последствия циклона

Последствия обрушившегося на Хабаровск мощного снежного циклона ликвидируют все городские службы. В рамках работы созданного по поручению мэра города Сергея Кравчука оперштаба, в круглосуточном режиме координируется работа по ликвидации последствий стихии и обеспечению безопасности на дорогах.

На борьбу со снегопадом заранее на улицы города были направлены 57 единиц специализированной техники и 30 дорожных рабочих. На данный момент колонны спецтехники, в составе которых имеются грейдерыи и погрузчики, проводят очистку и сметание снега, формируют снежные валы. Продолжается работа по очистке остановочных площадок, наиболее опасные участки автодорог обрабатывают пескосоляной смесью.

«Мы заранее подготовились к удару стихии: еще в четверг по моему поручению был создан оперативный штаб, а в пятницу проведено итоговое совещание с руководителями предприятий. Мы знали, что ожидается сложная погода с переходом от дождя к снегу и обледенением проезжей части. Сейчас техника работает во всех районах города. Я обращаюсь к автолюбителям: пожалуйста, по возможности воздержитесь сегодня от поездок на личном транспорте и не оставляйте машины вдоль дорог. Это крайне важно для беспрепятственной работы уборочных колонн, особенно в ночное время, когда начнется массовый вывоз снега», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

При этом общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров в штатном режиме. Проводится уборка снега на большинстве дорог города, в частности, улицы Волочаевскую, Дзержинского, Запарина, Павла Морозова, Автобусную, Брестскую, Серышева, Льва Толстого, Некрасова, Дикопольцева, Тихоокеанскую, Гагарина и Горького и других.

Специалисты мэрии Хабаровска обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим и не создавать помех для движения спецтехники.

Оперативный штаб продолжает координацию всех работ. Мэр Хабаровска держит на личном контроле ситуацию по очистке города.