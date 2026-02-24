24 Февраля 2026
Спорт
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские спортсмены завоевали всего одну медаль на Олимпиаде-2026

Российские спортсмены завоевали всего одну медаль на завершившихся накануне Олимпийских играх-2026 в Италии.

Напомним, что Россию представляли лишь 13 спортсменов, которые выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Так, единственная награда у ски-альпиниста Никиты Филиппова, сумевшего стать вторым в спринте. Ски-альпиним был включён в программу зимних Олимпийских игр впервые.

Никита Филиппов на Олимпиаде-2026 в Италии(2026)|Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Из остальных ближе всех к наградам был лыжник Савелий Коростелёв. Он занял четвёртое место в скиатлоне и стал пятым в марафоне на 50 км.

Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 в Италии(2026)|Фото: Lars Baron / Getty Images

Фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник заняли шестые места в одиночных турнирах у женщин и мужчин. В фигурном катании наша страна осталась без единой награды впервые за 66 лет.

Аделия Петросян на Олимпийских играх-2026 в Италии(2026)|Фото: Jamie Squire / Getty Images

Результаты российских спортсменов в шорт-треке, горных лыжах, конькобежном спорте и санном спорте были скромнее.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали для России самыми неудачными по количеству наград за всю историю зимних Игр. Отметим, что на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году россияне завоевали также лишь одну серебряную награду.

Добавим, что в неофициальном общем медальном зачёте выиграла Норвегия, чьи спортсмены завоевали 41 награду (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей). На втором месте финишировали США с 33 наградами (12-12-9). На третьем месте расположились Нидерланды с 20 медалями (10-7-3). Хозяйка Олимпиады Италия стала четвёртой с 30 медалями (10-6-14).

