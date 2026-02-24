Бывший управляющий имуществом Минобороны Нежигай вновь попросил об УДО

Бывший начальник Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны РФ Андрей Нежигай подал новое ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет РБК.

В декабре суд уже удовлетворял аналогичную просьбу чиновника. Однако УДО обжаловала прокуратура, указав на то, что назначенный осужденному штраф в размере 30,3 млн рублей был выплачен лишь частично. При этом в его собственности остаются земельный участок, жилые дома и другие постройки, которые не проданы для погашения долга.

Нежигай в июне 2019 года был осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году Минобороны решало вопрос обмена нежилого здания площадью около 2 тыс. кв. м в районе Сокольники стоимостью 78 млн рублей на другое помещение в Подольске стоимостью 96 млн рублей. Компания, пользовавшаяся объектом, согласилась на обмен и перечислила в бюджет разницу — 17 млн рублей. Следствие считает, что за окончательное оформление сделки от представителя компании через посредника потребовали 15 млн рублей.