Дурова могут признать в России пособником террористов

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о том, что действия руководителя Telegram Павла Дурова "расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Содействие террористической деятельности" УК России". Об этом говорится в опубликованной на сайте "Российской газеты" статье, основанной на материалах ФСБ России.

По данным силовиков, речь идёт и о передаче данных пользователей по различным запросам иностранных государств, и об использовании Telegram для давления на участников специальной военной операции и их семьи, и о перехвате координат.

В статье отмечается, что через мессенджер координировался и теракт в "Крокус сити холле" в марте 2024 года.

Материал "РГ" вышел на фоне начала ограничений работы Telegram в России. Основаниями для замедления было названо то, что в Telegram не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях. А издание Baza сообщало, что Telegram и вовсе могут полностью заблокировать к 1 апреля.