При взрыве у Савеловского вокзала Москвы погиб полицейский

Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в столице.

24 февраля около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в служебном автомобиле и патрулировавшим площадь вокзала, подошел неизвестный, после чего "произошла детонация неизвестного устройства".

Один сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения. Известно, что ему было 34 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Еще двое сотрудников полиции пострадали при взрыве.

Сам злоумышленник погиб на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.