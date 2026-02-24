При взрыве у Савеловского вокзала Москвы погиб полицейский
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в столице.
24 февраля около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в служебном автомобиле и патрулировавшим площадь вокзала, подошел неизвестный, после чего "произошла детонация неизвестного устройства".
Один сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения. Известно, что ему было 34 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Еще двое сотрудников полиции пострадали при взрыве.
Сам злоумышленник погиб на месте происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.