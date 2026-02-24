В поликлинике Новолялинской райбольницы заработало новое высокотехнологичное медицинское оборудованием

Современный российский рентгеновский аппарат АРЦ-«ОКО» производства компании «Электрон» теперь помогает медикам осуществлять точное диагностирование пациентов при обращении. Приобретение и установка нового цифрового аппарата стала важным шагом к повышению точности медицинской диагностики. Как говорят врачи, благодаря высокой детализации снимков оборудование позволяет медицинским специалистам выявлять болезни на ранних стадиях, что напрямую влияет на эффективность лечения.



На аппарате проводят диагностику разных органов и систем организма, при этом пациент может располагаться лежа, стоя или сидя в кресле-каталке. Эта опция позволяет сделать исследования более комфортными и безопасными для людей любого возраста и физического состояния, включая маломобильных граждан.

«Аппарат универсален, позволяет с максимальным качеством визуализировать органы грудной клетки, костно-суставную систему, включая позвоночник и череп. Отмечу надежность и простоту в управлении, что сокращает время обследования и повышает доступность помощи для пациентов» – говорит рентгенлаборант поликлиники при ГАУЗ СО «Новолялинская РБ» Роберт Юсупов.

Стоит отметить, что в 2025 году для медицинских учреждений Свердловской области было закуплено около 2 тысяч единиц оборудования. В 2026 обновление материально-технической базы поликлиник и больниц продолжится. Это даст возможность и дальше обеспечивать жителей региона медицинской помощью, отвечающей высоким современным стандартам.