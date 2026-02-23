В Забайкалье суд конфисковал квартиру чиновницы, купленную на неподтвержденные доходы

В Забайкалье суд конфисковал в доход государства квартиру местной чиновницы, которая была куплена на неподтвержденные доходы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Забайкальского края, проверка проводилась в комитете образования администрации Читы. Было установлено, что сотрудница комитета в 2023 году приобрела квартиру в краевом центре стоимостью 11,8 млн рублей. В качестве основной части источника средств для этого были указаны 9,5 млн рублей, якобы полученные в дар от родственников ее супруга.

Однако в прокуратуре выяснили, что совокупный доход чиновницы и ее мужа за три предшествующих года составил всего 2,9 млн рублей, а доход родственников супруга с 2014 года не превысил 4,5 млн рублей. С учетом полученного последними займа и денег от продажи транспорта, неподтвержденной осталась сумма в 7,6 млн рублей.

На жилье наложили арест. В суд был направлен иск об обращении в доход государства приобретенной на неподтвержденные доходы квартиры. Центральный районный суд Читы удовлетворил исковые требования прокурора.

