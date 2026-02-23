Трамп объявил, что ему не нужно одобрение конгресса, чтобы вводить импортные пошлины

Американский президент Дональд Трамп считает, что ему не нужно получать одобрение конгресса США, чтобы вводить импортные пошлины.

Как сообщает РИА Новости, Трамп объявил, что "оно уже давным-давно было получено во многих формах".

"И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда!", - написал он в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин против других стран под предлогом закона о чрезвычайном положении.

Напомним, также на прошлой неделе президент США на год продлил санкции в отношении России. В Кремле назвали решение Трампа "достаточно автоматическим".