Совет ЕС на год продлил санкции против России

Совет Евросоюза еще на год продлил санкции в отношении России.

Как пишет "Интерфакс", впервые эти ограничительные меры были введены 23 февраля 2022 года решением совета (CFSP) 2022/266.

"На основании пересмотра решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года", - говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза.

Уточняется, что новое постановление вступает в силу на следующий день после его публикации – то есть 24 февраля.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.