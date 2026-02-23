Медведев о переговорах по Украине: российская сторона предъявила нашу позицию, но ответа нет

На переговорах по ситуации на Украине российская сторона представила свои позиции по всем ключевым вопросам, но ответа на них пока нет. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, есть договоренность, что результаты текущих переговоров не разглашаются.

"Но могу сказать, что российская сторона предъявила нашу позицию. Она сформулирована Верховным главнокомандующим и неоднократно озвучивалась, включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации этого государства и целому ряду других моментов. Та сторона это воспринимает, но ответа мы пока не имеем", - приводит слова Медведева "Интерфакс".

Он также отметил, что "некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит".

Напомним, ранее Медведев заявил, что благодаря "Единой России" страна оказалась готова к СВО.