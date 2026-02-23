В Екатеринбурге на фестивале "Энергия РМК. Зима" отметили завершение масленичной недели

На фестивале "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге широко и весело отметили завершение масленичной недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на хоккейном корте "Зимний драйв" прошел уникальный турнир: здесь встретились любители хоккея и баскетбола, устроив соревнование по баскетболу на льду 3х3. Самые первые известные соревнования по этому миксу, проводившиеся на льду в зимних условиях на открытом воздухе, состоялись в Санкт-Петербурге в начале XX века.

В рамках развития зимних видов спорта и игр, баскетбол адаптировали для ледовых площадок, что способствовало популяризации игры в России. В Екатеринбурге свои силы по попаданию в кольцо на льду попробовали спортсмены УРФУ: сборная команда хоккеистов, команда ветеранов по баскетболу и команда баскетболистов.

"Я прорабатывал это направление как учебно-тренировочную методику для баскетболистов, потому что на льду очень хорошо прорабатываются мышцы-стабилизаторы, это очень хорошо для общей физической подготовки и для координации. Кроме того, это очень неплохой динамичный вид спорта. Тем более, что зимних видов спорта игровых, кроме хоккея, у нас, по сути, нет. Поэтому мы решили развивать баскетбол на льду", - рассказал преподаватель кафедры физической культуры УрФУ Даниил Скачков.

Весь день веселье проходило на площадке возле ледяного городка. Несмотря на морозное утро, скоморохи собрали возле себя несколько десятков детей и их родителей. В духе народных гуляний они устроили перетягивание каната, бег в мешках, веселые старты и много других конкурсов. К играм ребят подключились даже взрослые.

Затем праздничная программа стартовала на катке "Энергия льда". Зрителям представили красивую сказку о семейных ценностях. Мальчик Витя очень хотел получить семейную реликвию – бусы своей бабушки. Найти желаемое ему помог волшебный конь. Он рассказал мальчику, что главное богатство человека – это его семья.

"На нашем фестивале мы стараемся приобщать горожан к традиционным русским празднованиям. На Руси масленичную неделю всегда отмечали широко и весело. И в завершение этой недели мы решили устроить народные гуляния со скоморохами и веселыми играми. Взрослые и дети могут принять участие в народных забавах, покататься с горки или на коньках. Но смысл праздника не только в гуляниях, этот праздник помогает христианам перейти от обычной жизни к Великому посту, сохранив при этом радостное общение с близкими", - отметила организатор фестиваля "Энергия РМК. Зима" Алена Лобурь.

А на площадке "РМК Экстрим" весь день проходил джиб-контест RCC Extreme по сноуборду и лыжам. В сноупарке собралось 96 спортсменов из 14 городов России. Проверить свои способности и побороться за денежные призы в уральскую столицу приехали райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловск-Камчатского, Тюмени, Иваново, Челябинска, Перми и других городов.

На споте соревновались как самые опытные райдеры, являющиеся мастерами спорта России, так и самые юные спортсмены, которые только начинают свой профессиональный путь. Самому юному райдеру соревнований 6 лет – это сноубордист из Тюмени.

"Сегодня изумительный день, погодка радует, солнышко еще вышло, грело нас. Мне удалось даже сделать пару новых трюков, которые ни разу до этого не делал. Спот чудесный, фигуры едут еще лучше даже, чем в прошлый раз. Спасибо большое", - отметил победитель в категории "Сноуборд. Любители" Максим Сенкевич.

"В первую очередь, здесь суперская атмосфера: лыжники, сноубордисты, все классные, показывают хороший уровень. Обратила внимание на подрастающее поколение, которое тоже пришло показывать супер-класс. Надеюсь, ребята будут продолжать развиваться. Кстати, еще спросила у маленьких ребят, как они занимаются и где. Сказали, что начали тренироваться только благодаря RCC Extreme", - рассказала судья соревнований Олеся Ломакина.