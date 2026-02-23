23 Февраля 2026
Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Во Львове взорвали полицию, в офисе Зеленского призвали ограничить Telegram

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, погибла молодая полицейская, еще 25 человек ранены, многие в тяжелом состоянии.

Раздались два мощных взрыва, когда полиция приехала на вызов о проникновении в магазин, который оказался ложным. Когда на место прибыл первый наряд, произошел взрыв. Но когда после этого прибыл еще один экипаж — раздался второй, сказал глава администрации Львовской области Максим Козицкий. Взрывы были мощными, их слышали почти по всему городу. Одно из взрывных устройств было заложено в мусорном контейнере. Прокуратура области заявила о расследовании по факту "террористического акта, повлекшего тяжкие последствия".

Вскоре в одном из райцентров области полиция и СБУ задержали предполагаемого террориста — женщину с украинским гражданством, но из другого региона. При этом в комментариях украинцы сомневаются, что исполнителя нашли так быстро.

В сети обсуждаются самые разные версии. Но министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поспешил заявить, что теракт организован российскими спецслужбами, которые якобы завербовали украинцев.

Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук призвала ограничить доступ к Telegram после теракта. По ее мнению, Россия "системно использует Telegram" для нанесения вреда правящему на Украине режиму. Поэтому мессенджер нужно ограничить.

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — сказала Верещук.

Периодически на Украине призывают заблокировать Telegram, но пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Издание "Страна", пишет что режим контролируют почти все крупнейшие украинские Telegram-каналы, поэтому блокировка мессенджера не в его интересах.

Теги: украина, теракт, взрыв, полиция


