Уральский ФО
Общество Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Фото: Андрей Фомин

Уральский полпред наградил спасателей "РМК Поиск", работавших в замерзавшем Карабаше

В Екатеринбурге во время турнира RCC Intro 38 в Академии единоборств РМК после соглавного боя прошло награждение четырех специалистов аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил работу спасателей, которые принимали участие в аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работах в Карабаше.

Артем Жога наградил спасателей &quot;РМК Поиск&quot;(2026)|Фото: Андрей Фомин

"В людях, которые каждый день встают на защиту других, живет настоящая сила. С такими парнями жители Урала под надежной защитой", - заявил Артем Жога.

Артем Жога наградил спасателей &quot;РМК Поиск&quot;(2026)|Фото: Андрей Фомин

С 21 по 30 января подразделение "РМК Поиск" оказывало содействие аварийным жилищно-коммунальным службам города по восстановлению тепло-, газо- и водоснабжения в 31 многоквартирном доме Карабаша Челябинской области. Из-за аварии без тепла остались более 4 тысяч человек. Ситуацию осложняли сильные морозы.

Артем Жога наградил спасателей &quot;РМК Поиск&quot;(2026)|Фото: Андрей Фомин

Под руководством заместителя руководителя "РМК Поиск" Тимура Гайнуллина спасатели развернули три пункта обогрева, организовали питание и накормили более 600 человек. Специалисты обеспечивали также непрерывное заполнение системы водоснабжения в городе и контролировали температуру воздуха в квартирах.

Артем Жога наградил спасателей &quot;РМК Поиск&quot;(2026)|Фото: Андрей Фомин

Сероб Хачатурян, инструктор газоспасательных работ, обеспечивал соблюдение требований безопасности, отвечал за работу универсального мобильного подогревателя УМП-400, налаживал взаимодействие с другими службами и координировал работу волонтеров.

Артем Жога наградил спасателей &quot;РМК Поиск&quot;(2026)|Фото: Андрей Фомин

Спасатели Александр Маргачев и Никита Наймушин контролировали обстановку в многоквартирных домах, координировали действия специалистов, обеспечивали слаженность и безопасность работ. Всего в аварийно-восстановительных работах в Карабаше на протяжении 10 дней работали 26 специалистов "РМК Поиск".

Теги: Жога, спасатели, полпред, награждение, РМК Поиск, Карабаш


