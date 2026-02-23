В Пермском крае сошли вагоны грузового поезда

В понедельник в Пермском крае произошел массовый сход вагонов. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, ночью 23 февраля на станции "Пермь-Сортировочная" Пермского региона Свердловской железной дороги случился сход трех вагонов грузового поезда. Опрокидывания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. На месте ведутся восстановительные работы. Пермской транспортной прокуратурой начата проверка по факту случившегося.