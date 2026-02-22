Следователями устанавливаются обстоятельства пожара в Тарко-Сале, в результате которого погиб ребенок

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства пожара в Тарко-Сале, в результате которого погиб малолетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу по факту гибели малолетнего ребенка при пожаре в частном домовладении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 21 февраля 2026 года произошло возгорание дома по ул. Южная Тарко-Сале. Вследствие произошедшего пожара погиб малолетний ребенок, еще три человека пострадали.

Следователями регионального управления проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.