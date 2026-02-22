В Оренбургском районе в овраге нашли тела женщины и ребенка

В Оренбургском районе следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка, тела которых обнаружены в овраге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Оренбургской области.

Предварительно установлено, что вечером 22 февраля 2026 года в овраге недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка были найдены тела женщины и ребенка.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи проводят детальный осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка всем установленным фактам.