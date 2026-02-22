23 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Захарова: Россия оказывает поддержку своим союзникам, в том числе Кубе и Ирану

Россия оказывает поддержку своим союзникам, в том числе Кубе и Ирану, вопреки злословию Запада. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что недруги России пытаются сказать, что РФ якобы не может защитить своих союзников, Захарова отметила,что у нее сложилось впечатления, что эти заявления делают те же люди, кто говорили, что именно Россия избирала американского президента, что Россия вмешивается в чужие внутренние дела и электоральными процессами руководит по всему миру.

"Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам - такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность, и уж точно удар был бы по населению этих стран колоссальным с учетом тех ограничений, блокады, торговых войн, да и просто, так сказать, вмешательств во внутренние дела, вплоть до совершения диверсий, которые совершали против них западники", - заявила Захарова.

По ее словам, смешно слушать, что РФ кого-то не может защитить, бросает или еще что-то.

"Когда столько было предоставлено помощи той же самой Кубе, тому же самому сирийскому народу. Да и не только им. Это и помощь во время ковида. Тогда, когда и кубинцев, и венесуэльцев буквально дожимали западными... да это не санкции, это настоящая была блокада. Что касается Ирана, это и договорная база, которая у нас есть, это и практическая дипломатия, это работа в международных организациях и так далее", - отметила она.

Захарова также обратила внимание на ситуацию с разрушительными землетрясениями, которые прокатились по целому ряду стран, и реакцию на них со стороны Запада. "Самое тяжелое из них было в Турции. И мировое сообщество, западное в том числе, сопереживало турецкому народу. Но не менее разрушительно было оно в Сирии. Вспомните, какие были страшные и разрушения, и жертвы. А вот сирийское землетрясение вроде как западники не увидели", - отметила она, подчеркнув, что Запад ни на шаг не отступил от блокады.

"Они не собирались из-под санкций доставать возможности. Лучше даже сказать - они не собирались никаким образом облегчать санкционное давление на Сирию, чтобы была возможность поставлять медикаменты, стройматериалы или хоть как-то дать продых сирийскому народу, нет. В этот момент тоже Россия пришла на помощь. И сделала это масштабно, глобально", - добавила Захарова

