В США вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа

В США вооруженный мужчина проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в 01.30 по местному времени (09.30 по московскому времени). При себе у мужчины был дробовик и канистра для топлива. Сотрудники секретной службы США приказали мужчине бросить эти предметы, но он взялся для дробовик чтобы начать стрелять.

В результате его застрелили.

Сообщается, что никого из лиц, охраняемых Секретной службой, в то время в поместье не было. Трамп находится в Вашингтоне.