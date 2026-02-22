В Запорожской области полностью обесточен Энергодар

Отключения электроэнергии затронули Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведется перевод социально значимых объектов на автономные источники электроснабжения. Ведется работа по обеспечению энергоснабжения теплоисточников.

"Специалисты Россетей, ЮЗСК, ЗАЭС, Запорожской ТЭС, ТВК продолжают работы, направленные на восстановление подачи электроэнергии потребителям Энергодара. Враг доставил нам неприятностей и продолжает удары по энергетике региона. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - написал он.