В прикамском поселке пожар унес жизни двоих человек, в том числе ребенка

В поселке Затон Пермского края пожар унес жизни двоих человек, в том числе ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В результате возгорания полностью уничтожен дом площадью 200 кв.м. Обстоятельства трагедии выясняются.

В пресс-службе МЧС напоминают о необходимости проверять исправность электросетей и дымоходов, использовать предтопочные листы у печей, а также отмечают опасность курения в помещении.