Венгрия заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

Будапешт заблокирует очередные антироссийские рестрикции Евросоюза из-за действий киевского режима в отношении нефтепровода "Дружба", заявил глава МИД Петер Сийярто.

"До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева", — цитируют его РИА Новости.

Обе страны лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".

Ранее Сийярто также заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.

На этой неделе Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы". Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро.