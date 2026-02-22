В Ленинградской области мужчина пытался заживо сжечь жену и ребенка

Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом).

Следствием установлено, что 21 февраля 2026 года в одной из квартир Всеволожского района подозреваемый во время совместного распития спиртного с супругой устроил конфликт на почве ревности. Мужчина принес канистру с бензином, облил им жену, а затем разбрызгал оставшееся топливо по квартире и на находившегося там малолетнего ребенка. После этого он попытался совершить поджог, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него причинам.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.