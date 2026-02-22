22 Февраля 2026
Политика В России
Фото: лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, спутник SOHO

Ученые сообщили об исчезновении пятен на солнце

На Солнце пропали все пятна, сообщили Накануне.RU в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей.

Пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока. Так как энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, то число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад.

Вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности.

В истории известны продолжительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самым известным из них является так называемый минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.

В текущей ситуации на Солнце (всего через 1.5 года после прохождения максимума цикла) наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться. Столько резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным.

Теги: солнце, пятна


