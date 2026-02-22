22 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Regis Duvignau / Reuters

В России с 1 марта запустят регистр беременных

Регистр беременных планируется запустить в РФ с 1 марта, в нем будут содержаться сведения о постановке на учет, наличии критических состояний, исходе беременности, информация о выявлении у ребенка врожденных аномалий, сообщает ТАСС.

"Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю "акушерство и гинекология" в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет; дата использования для беременности женщины вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии); исход беременности; наличие критических акушерских состояний; дата и время рождения ребенка, его пол, длина тела, масса тела ребенка, баллы по шкале Апгар; сведения о развитии в перинатальном периоде отдельных состояний; сведения о выявлении у ребенка врожденных аномалий", - говорится в документе.

Из текста также следует, что в регистр будут занесены сведения о беременных, вставших на учет в срок до 12 недель, получивших вспомогательные репродуктивные технологии. Кроме того будет вестись учет доли нормальных беременностей, доли доношенных детей, доли детей, у которых возникли отдельные состояния в перинатальном периоде, доли детей, у которых после рождения диагностированы врожденные аномалии (пороки развития), деформации или хромосомные нарушения

