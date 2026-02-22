В Тарко-Сале при пожаре в частном доме погиб ребенок

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа контролирует проверку обстоятельств пожара в частном доме в Тарко-Сале, в результате которого погиб ребенок, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

На пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании в частном доме №2 по улице Южная. На место происшествия для оценки обстановки и координации органов расследования, служб спасения и муниципальных властей выезжал прокурор района Артем Воложанин.

В результате пожара пострадали три человека, из них двое детей. Все они доставлены в Тарко-Салинскую центральную районную больницу. Один ребенок погиб.