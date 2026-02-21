Генерал-майор Минобороны Кувшинов договорился по делу о взятке

В прошлом – начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны, а ныне – фигурант дела о взятке генерал-майор Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение.

Высокопоставленный офицер полностью признал вину по каждому пункту обвинения и дал показания на других фигурантов дела. После этого Главная военная прокуратура направила в суд представление об особом порядке принятия решения по его уголовному делу, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что генерала обвиняют в хищении более 57 млн руб. Речь идёт об уголовном деле о завышении стоимости медицинского оборудования, благодаря которому якобы и удалось "увести" бюджетные деньги.