21 Февраля 2026
Армия и ВПК Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Хабаровск будет помогать своим бойцам до самой победы

Гуманитарную помощь и сувениры «Чебурашки», собранные специалистами хабаровских социальных учреждений, передадут участникам СВО с помощью Дальневосточного межрегионального общественного движения "Дальневосточный тыл".

(2026)|Фото: khv27.ru

«Для военнослужащих эти небольшие игрушки стали настоящим символом домашнего тепла. Часть этих сувениров будет вручена бойцам, находящимся в отпуске в Хабаровске в честь Дня защитника Отечества, а также передана в госпитали. Основной же объем отправится на передовую», - рассказала председатель правления межрегионального общественного движения «Дальневосточный тыл» Екатерина Серина.

(2026)|Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркивает, что город объединился ради одной цели — поддержки военнослужащих.

"Каждая вещь, собранная горожанами, будь то сложная установка РЭБ или маленькая чебурашка, сшитая ребенком, несет в себе огромную силу. Наши бойцы признаются, что такие весточки из дома порой значат не меньше, чем бронежилет, потому что они напоминают о том, ради кого и чего ведется борьба. Мы - одна большая семья, и Хабаровск будет стоять за своих ребят до самой победы", - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

В ходе акции социальные учреждения Хабаровска собрали 3600 «Чебурашек».

«У каждого времени есть свои герои, а у героев должен быть свой символ. Для участников специальной военной операции таким национальным талисманом стал Чебурашка», - сказала Татьяна Матвеенкова, и.о. мэра Хабаровска по социальным вопросам.

(2026)|Фото: khv27.ru

В мэрии Хабаровска пояснили, что жители города, желающие принести все, что поможет российским бойцам на фронте, могут обратиться в пункты гуманитарной помощи движения «Дальневосточный тыл» по адресам: ул. Карла Маркса, 88; ул. Ленина, 24; ул. Иркутская, 8.

(2026)|Фото: khv27.ru

Напомним, волонтерское движение «Дальневосточный тыл» работает с 2022 года. За это время из Хабаровска в зону СВО было отправлено уже более 500 тонн гуманитарной помощи. 

Мнения из сети