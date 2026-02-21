Словакия может остановить поставку электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможной остановке поставок на Украину электроэнергии. Причина – отсутствие поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба".

"Словакия – гордая и суверенная страна, а я – гордый и суверенный словак. Если 23 февраля поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину", - приводит ТАСС запись Фицо в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее между Украиной и Венгрией со Словакией возник новый виток напряженности. Накануне Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину, требуя возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", который был остановлен в конце января. В Киеве возмущены этим и требуют отказаться от российских энергоресурсов.