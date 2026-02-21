В Удмуртии предприятие атаковано БПЛА, пострадали 11 человек

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников.

"Есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь", - сообщил губернатор в своём telegram-канале.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин написал в своём telegram-канале, что с травмами различной степени тяжести госпитализировано трое. Два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжёлом.

"Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей. Еще восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение", - написал Багин.