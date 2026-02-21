Экс-глава молодёжного парламента захотела в Госдуму

В прошлом – глава Молодёжного парламента при Госдуме, а ныне – первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР и депутат Мосгордумы Мария Воропаева собралась в Госдуму. Предвыборный съезд ЛДПР планируется провести в июне. Выборы состоятся в сентябре 2026 г.

Об этом сообщили РБК два источника, близких к администрации президента. Сама политик также высказалась о возможной смене властных кабинетов.

"Могу ответить, что обсуждаются разные сценарии. Точку поставит съезд партии", - ответила Воропаева на вопрос РБК о возможном выдвижении.