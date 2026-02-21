Найдено место крушения в Амурской области вертолёта Robinson

Пропавший в Амурской области вертолёт Robinson найден. Он потерпел крушение.

Во время поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трёх погибших. Обстоятельства происшествия выясняют, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. В связи с трагедией в Ромненском округе, где произошло крушение, объявлен трёхдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия, говорится в сообщении администрации округа.

Вертолет пропал вечером 19 февраля после вылета с лесной деляны, не долетел до села Ромны и исчез с радаров. На борту находились пилот, сотрудник Следственного комитета и представитель МВД.