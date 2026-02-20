В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест подростков, стрелявших в прохожего

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения четверым подросткам, обвиняемым в нападении на мужчину, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2026 года компания подростков в возрасте от 15 до 18 лет из хулиганских побуждений обрызгала неизвестного им мужчину перцовым баллончиком, а затем произвела выстрел из предмета, похожего на пистолет. Инцидент произошел на улице Шаумяна.

Следователь ходатайствовал о заключении фигурантов под стражу, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Четверым обвиняемым, трое из которых являются несовершеннолетними, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 апреля 2026 года с установлением соответствующих запретов.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).