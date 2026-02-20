Раненный при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме студент выписан из больницы

Раненный при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме студент выписан из больницы, сообщают РИА Новости.

Вторая пациентка, библиотекарь техникума, сейчас находится в стабильном состоянии. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.

Напомним, в результате подстрекательства, днем 11 февраля парень напал на техникум. Предполагаемый провокатор задержан и допрошен. Ему грозит арест. Уголовные дела соединены в одно производство. Отдельная ответственность грозит 64-летнему владельцу ружья, из которого стрелял по жертвам нападавший. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия".