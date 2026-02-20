Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом пошлин против других стран

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин против других стран под предлогом закона о чрезвычайном положении.

Таким образом, Верховный суд поддержал вердикт нижестоящей инстанции. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против.

"Правительство интерпретирует Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA) как предоставление президенту права в одностороннем порядке вводить неограниченные пошлины и изменять их по своему усмотрению. Такая точка зрения означала бы трансформационное расширение полномочий президента в области таможенной политики", - сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Также в решении суда говорится, что за полвека существования IEEPA ни один президент не прибегал к этому закону для введения каких-либо пошлин, не говоря уже о тарифах такого масштаба и объема. Отсутствие исторических прецедентов в сочетании с широтой полномочий, на которые сейчас претендует президент, свидетельствует о том, что тарифы выходят за рамки "законных полномочий" президента.

В то же время Верховный суд не пояснил, должна ли администрация США вернуть уплаченные ранее в качестве пошлин деньги.

2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент менял тарифную ставку на импорт товаров из некоторых стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.